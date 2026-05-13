Frana sulla Senatellese il commissario Curcio rassicura | L’intervento rientra tra quelli finanziabili
Nella giornata di oggi, a Novafeltria, si è tenuto un incontro tra alcuni sindaci, amministratori locali e il commissario straordinario alla ricostruzione, Fabrizio Curcio. Alla riunione hanno partecipato anche un'onorevole, una senatrice e un consigliere regionale. Al centro della discussione ci sono stati i lavori di intervento per la frana sulla strada statale, con Curcio che ha confermato come i lavori rientrino tra quelli finanziabili.
Si è svolto a Novafeltria un incontro istituzionale tra alcuni sindaci e amministratori locali e il commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio Curcio, alla presenza anche dell’onorevole Alice Buonguerrieri, della senatrice Domenica Spinelli e del consigliere regionale Nicola Marcello.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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Si parla di: Strada Senatellese nei finanziamenti.
Incontro con il Commissario Curcio e gli amministratori locali: al centro la frana della Senatellese e la richiesta di interventi urgenti e finanziamenti per le infrastrutture del territorio #Novafeltria #Attualita x.com
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