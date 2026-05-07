Lotus L Kang al Padiglione Bvlgari nello Spazio Esedra dei Giardini e due installazioni site-specific firmate da Lara Favaretto e Monia Ben Hamouda negli spazi della Biblioteca Nazionale Marciana

La 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale Venezia 2026 è stata inaugurata ieri e sarà aperta al pubblico dal 9 maggio. Tra le opere in mostra, ci sono le installazioni di Lara Favaretto e Monia Ben Hamouda nella Biblioteca Nazionale Marciana, mentre nel Padiglione Bvlgari nello Spazio Esedra sono presenti le creazioni di Lotus L. Kang. L’evento si svolge negli spazi della Biennale, tra cui il Giardino e i diversi padiglioni.

La 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale Arte Venezia 2026 è stata inaugurata ufficialmente ieri e aprirà al pubblico dal 9 maggio. Per la prima volta, la maison Bulgari assume il ruolo di Partner Esclusivo della manifestazione, una collaborazione destinata a proseguire fino al 2030 e che consolida il legame della maison con il mondo dell’arte e della libertà creativa. Bulgari alla Biennale Arte 2026. L’impegno della maison prende forma attraverso due progetti distinti. Da un lato, l’intervento di Lotus L. Kang al Padiglione Bvlgari nello Spazio Esedra dei Giardini; dall’altro, la prima mostra sostenuta da Fondazione Bvlgari nell’ambito degli eventi collaterali della Biennale, che mette in dialogo due installazioni site-specific firmate da Lara Favaretto e Monia Ben Hamouda negli spazi della Biblioteca Nazionale Marciana.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Lotus L. Kang al Padiglione Bvlgari nello Spazio Esedra dei Giardini e due installazioni site-specific firmate da Lara Favaretto e Monia Ben Hamouda negli spazi della Biblioteca Nazionale Marciana. Notizie correlate Le opere di Lotus L. Kang al Padiglione Bvlgari e di Lara Favaretto e Monia Ben Hamouda alla Biblioteca Nazionale MarcianaL’attesa per la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia sta crescendo, in vista dell’apertura ufficiale il prossimo 9 maggio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Biennale Arte 2026, tre artiste da non perdere: Lotus L. Kang, Lara Favaretto e Monia Ben Hamouda; La Biennale d’Arte In Minor Keys e la mostre imperdibili a Venezia; Nel Padiglione della Santa Sede per ascoltare l’eternità; Il Canada alla Biennale Arte 2026 tra Abbas Akhavan e nuove voci. Desiderio, perdita e dissoluzione. Bvlgari con Lotus L. KangIn una Biennale di identità instabili e geografie spezzate, Lotus L. Kang trasforma la precarietà contemporanea in esperienza sensibile, senza cadere nel decorativismo, nella facile estetica ... ilgiornaledellarte.com Biennale Arte 2026, tre artiste da non perdere: Lotus L. Kang, Lara Favaretto e Monia Ben HamoudaLe opere di Lotus L. Kang al Padiglione Bvlgari e di Lara Favaretto e Monia Ben Hamouda alla Biblioteca Nazionale Marciana ... iodonna.it Le due sale del Padiglione Italia presentano un’artista fortemente divisa nel suo immaginario. Monumentale qui, disorientante lì - facebook.com facebook Giornata di pre-opening della Biennale d’Arte di Venezia. Prime visite tra le mostre, in attesa dell’apertura ufficiale. Domani l’inaugurazione del Padiglione della Repubblica di Haiti. @la_Biennale #labiennaledivenezia #biennalearte2026 #InMinorKeys #Haiti x.com