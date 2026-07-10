Le tecnologie spaziali sono diventate accessibili a aziende di tutte le dimensioni e alla pubblica amministrazione. La diffusione di questi servizi sta crescendo rapidamente, grazie allo sviluppo di tecnologie avanzate. Nessuna informazione sui nomi di aziende o enti coinvolti.

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - “Le tecnologie avanzano in maniera impetuosa e, negli ultimi anni, queste sono diventate fruibili da parte di aziende, piccole e grandi, e della pubblica amministrazione. Noi cerchiamo di dare un contributo alla diffusione di questi servizi”. Così Salvatore Cincotti, fondatore e presidente Gruppo GeneGis e presidente MapSat, intervenendo a Roma, presso la Camera dei deputati, all'iniziativa "Le tecnologie dello spazio e il governo del territorio", dedicata al confronto tra i principali protagonisti italiani della Space Economy, dell'Osservazione della Terra e dell'innovazione digitale. Un esempio della capillarità raggiunta da queste tecnologie “è l'utilizzo degli smartphone, che consente di poter conoscere quasi in tempo reale le situazioni aggiornate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cincotti (GeneGis): "Impegnati nella diffusione dei servizi legati alle tecnologie spaziali"

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