Il governo italiano ha dichiarato che l’attenzione al dominio spaziale rappresenta una priorità nazionale. La premier ha affermato che l’Italia possiede le capacità e le risorse necessarie per mantenere un ruolo di rilievo in questo settore strategico. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento dedicato, con l’obiettivo di confermare l’impegno del paese nel campo spaziale. Nessun dettaglio su specifici piani o progetti è stato fornito durante l’intervento.

“Oggi ho voluto essere qui per confermare con voi che l’attenzione al dominio spaziale è una priorità nazionale, e che l’Italia ha le carte in regola per continuare a ricoprire un ruolo di primo piano in questo segmento strategico”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, intervenendo alla 29ma seduta del Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale (Comint) che ha presieduto a Palazzo Chigi. “È una sfida ambiziosa – le parole della premier -, ma che sono certa sapremo vincere insieme, se continueremo a mobilitare attorno a questo obiettivo Istituzioni, settore privato, la filiera scientifica, il tessuto economico e industriale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spazio, Meloni: "Priorità nazionale, Italia ha carte per ruolo primo piano"

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Palazzo Chigi, Meloni fissa gli obiettivi per lo Spazio

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