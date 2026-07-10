spavento per csaba dalla zorza cade dalle scale e sbatte la testa

Csaba dalla Zorza, conduttrice televisiva, è stata portata in ospedale a Milano dopo una caduta dalle scale in casa. La giornalista ha riferito tramite un post su Instagram di aver sbattuto la testa durante la caduta. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute o eventuali ferite. La conduttrice è nota per il programma “Cortesie per gli ospiti” su Real Time.

Spavento per Csaba dalla Zorza, conduttrice televisiva e volto noto di Real Time con il programma “Cortesie per gli ospiti”. Attraverso un post pubblicato su Instagram, ha fatto sapere di essere stata portata in ospedale a Milano dopo una brutta caduta dalle scale. Per fortuna non è successo nulla di grave e ha riportato solo un bernoccolo sulla fronte. Il post di Csaba su Instagram. “Il mio post di oggi è per ringraziare chi lunedì pomeriggio si è preso cura di me. Non avevo mai avuto la necessità di essere trasportata in ospedale a bordo di un’ambulanza. Lunedì sera è successo”, ha scritto sui social la gastronoma. “ All’improvviso la luce si è spenta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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