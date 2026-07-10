Csaba dalla Zorza ha subito una caduta dalle scale nella sua casa, riportando una ferita alla testa. La nota giudice del programma televisivo ha condiviso sui social di essersi trovata con la fronte contro il pavimento freddo dopo l’incidente. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni di salute o eventuali interventi medici successivi.

Grande paura per Csaba dalla Zorza, nota per il suo ruolo di giudice nel programma Cortesie per gli ospiti, la quale ha rivelato sui social di essere caduta dalle scale all’interno della sua abitazione e di aver sbattuto la testa. “Non avevo mai avuto la necessità di essere trasportata in ospedale a bordo di un’ambulanza. Lunedì sera è successo. All’improvviso la luce si è spenta. Gli ultimi gradini delle scale che stavo scendendo credo di averli saltati e mi sono trovata con la fronte contro il pavimento freddo” ha raccontato l’esperta di lifestyle. “Forse il caldo, forse la pressione, oppure la stanchezza — ha proseguito la conduttrice — Per fortuna niente di davvero grave. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Spavento per Csaba dalla Zorza, cade dalle scale e sbatte la testa: “Mi sono ritrovata con la fronte contro il pavimento freddo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Lunedì sera è successo. All’improvviso la luce si è spenta. Mi sono ritrovata con la fronte contro il pavimento freddo. I soccorritori mi hanno legata alla barella”: paura per Csaba dalla ZorzaLunedì sera, durante un evento, la luce si è improvvisamente spenta, causando una caduta.

Paura per Csaba dalla Zorza: ha un malore in casa e sbatte la testa. “All’improvviso la luce si è spenta”Csaba dalla Zorza ha avuto un malore nella sua casa di Milano e ha sbattuto la testa.

Si parla di: Csaba Dalla Zorza in ospedale dopo un malore: La luce si è spenta all’improvviso.

Incidente per Csaba Dalla Zorza, in ospedale dopo una caduta dalle scaleGrande spavento per Csaba dalla Zorza. La conduttrice e volto di Cortesie per gli ospiti ha raccontato sui propri profili social di essere caduta mentre scendeva le scale e di avere battuto la fronte ... tg24.sky.it

Lunedì sera è successo. All’improvviso la luce si è spenta. Mi sono ritrovata con la fronte contro il pavimento freddo. I soccorritori mi hanno legata alla barella ...Paura per Csaba dalla Zorza: sviene sulle scale, cade e finisce al pronto soccorso. Ora sto meglio, rassicura la conduttrice. ilfattoquotidiano.it