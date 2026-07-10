Lunedì sera, durante un evento, la luce si è improvvisamente spenta, causando una caduta. La persona coinvolta si è trovata con la fronte sul pavimento freddo e successivamente è stata trasportata dai soccorritori, che l’hanno immobilizzata su una barella. La protagonista dell’incidente ha condiviso sui social il momento di paura vissuto, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause o sulle conseguenze.

Grande spavento per Csaba dalla Zorza. Il volto di “ Cortesie per gli ospiti” ha condiviso sui suoi profili social l’incidente che l’ha riguardata lo scorso lunedì. Lo ha fatto attraverso un lungo post in cui ha ripercorso i momenti della caduta e il successivo trasporto d’urgenza in codice medico. “Non avevo mai avuto la necessità di essere trasportata in ospedale a bordo di un’ambulanza. Lunedì sera è successo. All’improvviso la luce si è spenta. Gli ultimi gradini delle scale che stavo scendendo credo di averli saltati e mi sono trovata con la fronte contro il pavimento freddo”, ha confessato l’esperta di lifestyle, descrivendo la repentina perdita di conoscenza che ha causato il trauma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lunedì sera è successo. All’improvviso la luce si è spenta. Mi sono ritrovata con la fronte contro il pavimento freddo. I soccorritori mi hanno legata alla barella”: paura per Csaba dalla Zorza

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