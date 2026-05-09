Un uomo, visibilmente alterato dall’alcol e in uno stato di agitazione, è stato fermato da una pattuglia di carabinieri. Durante il controllo, si è scoperto che era ricercato per un tentato omicidio. Dopo essere stato identificato, è stato portato in cella. Sul suo stato di ebbrezza e sui motivi dell’agitazione sono in corso ulteriori accertamenti.

Era ubriaco, in stato di forte agitazione quando ha attirato le attenzioni di una pattuglia di carabinieri. Quello che i militari non sapevano, era che era ricercato per tentato omicidio. Accade tutto qualche sera fa, quando i carabinieri della stazione di Lentate sul Seveso hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino di nazionalità egiziana di 36 anni, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è infatti gravemente indiziato della commissione del reato di tentato omicidio doloso. L’intervento è scaturito durante un normale servizio di controllo del territorio nel comune di Lentate sul Seveso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ubriaco finisce in cella. Era un ricercato per tentato omicidio

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Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment

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