In aeroporto per accogliere la famiglia arrestato dalla polizia | era ricercato per tentato omicidio Ed era già sfuggito una volta

Un uomo è stato arrestato all'aeroporto di Malpensa mentre attendeva l'arrivo della famiglia. La polizia lo aveva già cercato in passato, quando era sfuggito a un'ordinanza di custodia. È stato trovato in possesso di documenti falsi e portava con sé un ordine di cattura per un tentato omicidio. L’arresto è avvenuto prima che potesse lasciare l'area aeroportuale. La polizia ha condotto gli accertamenti sul suo conto.

Malpensa (Varese) – Era ricercato per un tentato omicidio a causa del quale era stato condannato a scontare un anno e un mese di reclusione; la settimana scorsa era stato individuato, ma era riuscito a fuggire, poi è stato notato dalla polizia all'aeroporto della Malpensa, dov'era andato per attendere l'arrivo della famiglia, ed è stato bloccato. L'uomo, cittadino albanese di 36 anni, è stato arrestato in esecuzione di un mandato di cattura emesso in forza di un provvedimento definitivo emesso dall'Autorità giudiziaria per tentato omicidio, a cui si è aggiunto l'arresto in flagranza per porto abusivo di arma e ricettazione. La fuga durante i controlli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In aeroporto per accogliere la famiglia, arrestato dalla polizia: era ricercato per tentato omicidio. Ed era già sfuggito una volta Una cintura un po' troppo spessa contiene una polvere sospetta | Border Control Roma Fiumicino Notizie correlate Accompagnato dalla polizia in aeroporto ed espulso lo spacciatore arrestatoIl cittadino albanese arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti nella giornata del 9 febbraio 2026, è stato espulso, a seguito di udienza di... Chiede l'intervento della polizia per una lite ma era un ricercatoUna lite tra due uomini, nella zona della stazione ferroviaria riminese, ha visto l'intervento di una Volante della Questura Nella notte tra venerdì... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L'aeroporto di Torino cambia volto: piano da 114 milioni di euro per le sfide del futuro, le novità; Open Day Aeroporto Cameri; Aeroporto di Palermo da record, 340 mila passeggeri (+5%) in transito per il ponte delle festività; Aeroporto, aumento di capitale rinviato: nodo da 1,9 milioni per il San Francesco. In aeroporto per accogliere la famiglia, arrestato dalla polizia: era ricercato per tentato omicidio. Ed era già sfuggito una voltaAd aprile l’uomo, un 36enne albanese, alla vista degli agenti impegnati in un normale controllo era scappato, gettando via il giubbotto per non farsi individuare. Ma l’occhio delle telecamere lo ha im ... ilgiorno.it Iran, folla all’aeroporto di Teheran per accogliere Elnaz RekabiRoma, 19 ott. (askanews) – Una grande folla ha accolto all’aeroporto di Teheran l’atleta iraniana Elnaz Rekabi che nei giorni scorsi ha garaggiato a Seoul senza velo, diventando un’icona delle ... affaritaliani.it SPETTACOLO ALL'AEROPORTO DI NAPOLI La mostra fotografica di Francesco Jodice - facebook.com facebook Aeroporto d’Abruzzo: conti in attivo e crescita record. Oltre 1,1 mln passeggeri nel 2025 e +75% nei primi mesi del 2026. Avanti con gli investimenti: presto in esercizio la pista allungata per nuovi collegamenti e più sviluppo @AbruzzoAirport x.com