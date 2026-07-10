In Spagna, il portiere Unai Simon ha ricevuto una valutazione di 5,5 dopo aver subito il primo gol nel Mondiale, senza colpe sullo stesso, ma con poche parate dovute alla difesa. In Belgio, l’esordio di Lammens è stato deludente, mentre CDK ha segnato un gol da vero attaccante.

SPAGNA, Unai Simon 5,5 - Prende il primo gol del suo Mondiale senza colpe, ma continua a parare davvero molto poco per merito dei compagni. Alla fine rischia di combinare un pasticcio., Pedro Porro 6,5 - Accende spesso il motorino sulla fascia destra, combinando con Yamal. Da una di queste sovrapposizioni nasce il gol dell'1-0., Cubarsì 5,5 - Non una grande serata per questo ragazzo, che diventerà uno dei più bravi difensori della storia. Si fa anticipare da De Ketelaere sul gol dell'1-1 e poco dopo va a prendersi un cartellino giallo per un fallo ingenuo. Però si rifà alla fine: dal suo tiro arriva il gol del 2-1., Laporte 6,5- Con la sua esperienza riesce a non esporsi mai a brutte figure, il senso della posizione è la sua caratteristica più evidente. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Spagna: Merino è il solito uomo della Provvidenza | Belgio: Disastroso esordio dì Lammens, CDK gran gol da centravanti vero

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Temi più discussi: Merino allo scadere, la Spagna batte il Portogallo 1-0. Eliminato Ronaldo; Spagna nei quarti dei Mondiali, un gol di Merino al 91° manda a casa in lacrime CR7 e il Portogallo; La Spagna elimina Cristiano Ronaldo: Merino beffa il Portogallo al 91'; Merino segna al 91’, la Spagna beffa il Portogallo di Ronaldo e va ai quarti.

Vince un'altra volta nel finale la #Spagna e anche stavolta la firma vincente è quella di #Merino. Punizione troppo severa per un ottimo #Belgio che passato in svantaggio recupera la gara con #DeKetelaere e la tiene in equilibrio. Sfortunata la squadra di #Gar x.com

De Ketelaere non basta al Belgio: la Spagna punisce ancora nel finale e vola in semifinaleLa Spagna è la seconda semifinalista dei Mondiali. Vantaggio di Fabian Ruiz, pareggio di De Ketelaere e sigillo finale di Merino per il 2-1 al Belgio. La Spagna soffre, lotta e colpisce nel momento de ... tuttomercatoweb.com

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