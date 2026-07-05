Qui Atalanta Nel Belgio come con la Dea | non è il vero CDK

Charles De Ketelaere non si è ancora sbloccato ai Mondiali. Dopo quattro partite, l’attaccante belga, in forza all’Atalanta, ha giocato 66 minuti contro l’Egitto e 85 contro la Nuova Zelanda senza incidere. È rimasto in panchina contro l’Iran. La sua prestazione nel torneo non ha mostrato miglioramenti rispetto alle prime gare con la nazionale, dove ha avuto poche occasioni da titolare.

Nemmeno la vetrina dei Mondiali, finora, ha riacceso il talento di Charles De Ketelaere. Deludente nelle prime quattro gare con il suo Belgio. Nel girone eliminatorio l’attaccante atalantino è stato schierato titolare dal ct Garcia contro Egitto e Nuova Zelanda, giocando 66 e 85 minuti, ma senza impattare, ed è rimasto inutilizzato contro l’Iran. Nel turno dei sedicesimi contro il Senegal, vinto in rimonta 3-2 grazie alla spinta offensiva di Lukaku nella ripresa, CDK è stato inserito di nuovo nell’undici titolare, ma sostituito da Garcia nell’intervallo con i Diavoli Rossi, irriconoscibili, sotto di un gol. Mondiale americano sotto tono, che rispecchia l’andamento opaco dell’ultimo anno e mezzo del gioiello di Bruges, che dal gennaio 2025 ha bruscamente frenato come impatto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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