La Spagna brucia devastante incendio in Andalucia | 12 morti A fuoco i boschi vicino ad Almeria

Un incendio boschivo scoppiato vicino ad Almeria, in Andalusia, ha causato la morte di 12 persone. Sei nuovi corpi sono stati ritrovati, portando il bilancio totale delle vittime. L'incendio ha interessato i boschi della zona e si è sviluppato nel sud della Spagna. Le autorità stanno intervenendo per contenere le fiamme e per gestire le operazioni di soccorso. La causa dell’incendio non è ancora stata resa nota.

Madrid, 10 luglio 2026 – È salito a 12 morti il bilancio delle vittime di un incendio boschivo scoppiato vicino ad Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna, dopo il ritrovamento di sei nuovi corpi. Lo hanno annunciato le autorità locali. "Il numero delle persone morte nell'incendio di Los Gallardos è salito a 12 dopo che altri sei decessi sono stati confermati nell'area del disastro", ha dichiarato il governo regionale dell'Andalusia. I decessi si sono verificati nel villaggio di Bedar, ha dichiarato il governo regionale in un comunicato, precisando che alcune delle vittime sono state ritrovate all'interno di veicoli. Inizialmente le autorità avevano parlato di sei vittime, ma in seguito hanno aggiornato il bilancio a 12 "dopo aver confermato la morte di altre sei persone nella zona dell'incendio di Los Gallardos ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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