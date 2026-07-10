Spagna incendio boschivo in Andalusia | 12 morti
Un incendio boschivo si è sviluppato giovedì sera vicino ad Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. Almeno 12 persone sono morte, alcune trovate nelle loro auto. I soccorritori stanno lavorando per spegnere le fiamme e recuperare eventuali altri dispersi. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause dell’incendio. La regione ha dichiarato lo stato di emergenza e ha inviato squadre di intervento.
Un incendio boschivo scoppiato giovedì sera vicino ad Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna, ha causato la morte di almeno 12 persone, alcune ritrovate nelle loro auto. Secondo alcuni testimoni il rogo sarebbe stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico lungo la statale N-340. Circa 150 vigili del fuoco, supportati da cinque autobotti, hanno combattuto contro le fiamme, alimentate anche dalle temperature elevate. "Dodici persone sono morte nell'incendio scoppiato nel comune di Los Gallardos, come confermato dai vigili del fuoco. I decessi si sono verificati nella frazione di Bedar”, si legge nella nota dei servizi regionali.... 🔗 Leggi su Repubblica.it
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