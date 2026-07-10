Spagna incendio boschivo in Andalusia | 12 morti

Notizia in breve

Un incendio boschivo si è sviluppato giovedì sera vicino ad Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. Almeno 12 persone sono morte, alcune trovate nelle loro auto. I soccorritori stanno lavorando per spegnere le fiamme e recuperare eventuali altri dispersi. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause dell’incendio. La regione ha dichiarato lo stato di emergenza e ha inviato squadre di intervento.