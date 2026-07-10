Spagna in semifinale ai Mondiali | Lammens sbaglia e Merino segna Belgio sconfitto solo nel finale

Da fanpage.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Spagna ha battuto il Belgio 2-1 e si è qualificata per le semifinali dei Mondiali. Fabian Ruiz ha segnato il primo gol, poi Merino ha messo a segno il definitivo 2-1. Durante la partita, un errore di Lammens ha consentito a Merino di segnare. La Spagna affronterà la Francia nella semifinale.

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Con i gol di Fabian Ruiz e Merino la Spagna batte il Belgio e si qualifica per le semifinali dei Mondiali, sfiderà la Francia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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