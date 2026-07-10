La Spagna ha superato il Belgio 2-1 nei quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026, conquistando così l'accesso alle semifinali contro la Francia. Dopo una prima mezz’ora di gioco a ritmo lento, un gol di Fabian Ruiz ha portato avanti le Furie rosse. Durante la partita, il portiere belga ha subito un infortunio e ha dovuto essere sostituito, mentre un altro portiere ha respinto male un tiro.

LOS ANGELES (USA) – La Spagna batte il Belgio 2-1 e vola in semifinale dei Mondiali di calcio 2026, dove affronterà la Francia. Dopo una prima mezz’ora di gioco a ritmi blandi, Fabian Ruiz porta avanti le Furie rosse 1-0. Il Belgio risponde al 41' con De Ketelaere, che segna con un gol di testa su cross di Castagne. Al 71' un problema fisico costringe Courtois a lasciare il campo in lacrime. Il gol decisivo del 2-1 è firmato da Merino che si avventa su una palla respinta da Lemmens. MERINO – Merino è stato l’eroe del finale della partita vinta dalla Spagna contro il Belgio per 2-1. L’attaccante dell’Arsenal aveva già segnato da subentrato nei primi minuti dei tempi di recupero, assicurando alla Spagna la vittoria per 1-0 sul Portogallo negli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Mondiali 2026: Merino segna ancora, la Spagna batte il Belgio (2-1) e va in semifinale. Cortois infortunato, Lemmens respinge male

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