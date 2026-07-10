La Spagna ha battuto il Belgio 2-1 e si è qualificata per le semifinali dei Mondiali, dove affronterà la Francia. Durante la partita, Merino ha segnato un gol decisivo, mentre il portiere belga ha subito un infortunio, costringendo il secondo portiere a entrare in campo e commettere un errore. Il Belgio è stato eliminato dal torneo.

La Spagna ha sconfitto il Belgio per 2-1 e si è qualificata alle semifinali dei Mondiali, dove se la dovrà vedere contro la Francia: si preannuncia un confronto altamente spettacolare martedì 14 luglio (tra l’altra giorno di festa nazionale in terra transalpina) tra le due grandi potenze d’Europa, che si contenderanno un posto nell’atto conclusivo da disputare contro chi emergerà dalla parte di tabellone che prevede Inghilterra-Norvegia e Argentina-Svizzera. Dopo un avvio di primo tempo molto contratto da parte di entrambe le squadre, le Furie Rosse sono passate in vantaggio al 30?: Courtois ha respinto il tiro di Dani Olmo, sulla palla si è fiondato Fabian Ruiz, che ha insaccato con prontezza nel cuore dell’area di rigore. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Mondiali 2026, Merino spedisce la Spagna in semifinale. Belgio ko: Cortouis si infortuna, il secondo portiere sbaglia

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