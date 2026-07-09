Alle 22 italiane si gioca a Boston il quarto di finale tra Francia e Marocco, con l’obiettivo di qualificarsi per le semifinali dei Mondiali 2026. La partita rappresenta una rivincita della semifinale di Qatar 2022, vinta dalla Francia. In campo si affrontano Mbappé e Hakimi, che si sfidano per un posto tra le prime quattro nazionali del torneo. La sfida si svolge in un contesto di alta attesa e grande rivalità tra le due squadre.

I Mondiali 2026 entrano nel vivo con uno dei quarti di finale più attesi del torneo. Questa sera, alle 22 italiane, Francia e Marocco si affrontano a Boston per conquistare un posto tra le migliori quattro nazionali del mondo, nella riedizione della semifinale di Qatar 2022 vinta dai Bleus.. Una sfida dal forte valore simbolico. La partita va ben oltre il semplice aspetto sportivo. Francia e Marocco condividono profondi legami storici, culturali e calcistici: molti giocatori marocchini sono cresciuti nei settori giovanili francesi, mentre stelle come Achraf Hakimi e Kylian Mbappé sono amici ed ex compagni di squadra al Paris Saint-Germain. Anche per questo il match rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti dell’intero Mondiale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Francia-Marocco, rivincita mondiale nei quarti di finale: Mbappé sfida Hakimi per un posto in semifinale

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Marocco vs Francia: La rivincita Mondiale!

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