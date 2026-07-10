A Los Angeles si svolge il secondo quarto di finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Belgio. La formazione spagnola vede un cambio: Fabian Ruiz sostituisce Pedri nel centrocampo, affiancando Rodri. Il Belgio, invece, conferma la coppia di titolari con De Bruyne e Doku, dopo alcune modifiche recenti. Le squadre sono scese in campo con le formazioni ufficiali annunciate poco prima dell’inizio del match.

Tutto pronto a Los Angeles per il secondo quarto di finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Belgio. De la Fuente punta su Fabian Ruiz e non su Pedri in mediana al fianco di Rodri, mentre Rudi Garcia ribalta di nuovo lo spartito e rimette titolari sia De Bruyne sia Doku., Spagna-Belgio, le formazioni ufficiali, Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Oyarzabal. All. De La Fuente, Belgio (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Ct. Rudi Garcia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Spagna-Belgio, le formazioni ufficiali: un cambio per la Roja, Rudi Garcia rilancia De Bruyne

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