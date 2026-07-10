Spagna-Belgio formazioni ufficiali | De Bruyne torna titolare

Belgio e Spagna si affronteranno per i quarti di finale dei Mondiali 2026. La vincente sfiderà la Francia in semifinale. Il match è previsto questa sera alle 21 (orario italiano) e sarà visibile su Rai 1 e su Dazn. Le formazioni ufficiali di Spagna-Belgio. Spagna (4-2-3-1): Unai Simon, Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct: De la Fuente. Belgio (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; De Bruyne, Raskin; Doku, Tielemans, Trossard; De Ketelaere. Ct. Rudi Garcia. De Bruyne era stato lasciato in panchina contro gli Usa. Il ct Rudi Garcia aveva deciso di lasciare in panchina Kevin De Bruyne agli ottavi di finale contro gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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