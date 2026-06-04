Rudi Garcia, allenatore della nazionale belga, ha commentato la rosa in vista dei Mondiali. Ha detto di aver trovato Lukaku in condizioni migliori del previsto e ha definito De Bruyne un genio. Garcia ha anche spiegato di non aver convocato Openda per questa ragione.

Rudi Garcia, ct del Belgio, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla sua Nazionale in vista dell’inizio dei Mondiali. A La Gazzetta dello Sport, il ct del Belgio Rudi Garcia ha presentato così la sua Nazionale in vista dell’inizio dei Mondiali. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo BELGIO AI MONDIALI – « Intanto vogliamo passare il primo turno: sarebbe già un miglioramento rispetto al 2022. Poi vedremo, dipenderà anche dagli avversari che incontreremo. Come spirito, puntiamo ovviamente a restare in corsa fino a New York». PRIMA ESPERIENZA DA CT – « Che può essere frustrante lavorare con i giocatori per pochi giorni e poi salutarli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rudi Garcia presenta il suo Belgio: «Lukaku? Pensavo di trovarlo peggio. De Bruyne un genio, per questo motivo non ho convocato Openda»

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