Pisa-Napoli le formazioni ufficiali | Meret titolare De Bruyne parte dalla panchina
Le formazioni ufficiali di Pisa-Napoli sono state rese note, con il portiere titolare che prende il posto del titolare abituale e il giocatore arrivato quest’anno dalla Premier League che partirà dalla panchina. La squadra partenopea si presenta alla partita con l’obiettivo di conquistare i tre punti necessari per consolidare la seconda posizione in classifica e assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League. La gara si svolge in un momento chiave della stagione e rappresenta un passaggio importante nel cammino delle due squadre.
Il Napoli cerca a Pisa l’ultimo passo per blindare il secondo posto e mettere al sicuro la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Antonio Conte affronta all’Arena Garibaldi il Pisa di Oscar Hiljemark, già retrocesso in Serie B, nella gara valida per la 37esima giornata di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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