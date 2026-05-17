Pisa-Napoli le formazioni ufficiali | Meret titolare De Bruyne parte dalla panchina

Le formazioni ufficiali di Pisa-Napoli sono state rese note, con il portiere titolare che prende il posto del titolare abituale e il giocatore arrivato quest’anno dalla Premier League che partirà dalla panchina. La squadra partenopea si presenta alla partita con l’obiettivo di conquistare i tre punti necessari per consolidare la seconda posizione in classifica e assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League. La gara si svolge in un momento chiave della stagione e rappresenta un passaggio importante nel cammino delle due squadre.

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