Spagna-Belgio | dove vederla in tv orario e probabili formazioni

Spagna e Belgio si affrontano nei quarti di finale dei Mondiali 2026 a Los Angeles. La partita si gioca oggi, con orario ancora da comunicare, e sarà trasmessa in diretta TV e streaming. Le formazioni probabili includono diverse assenze e cambi tra le due squadre. La sfida decide l'accesso alle semifinali del torneo.

La Roja e i Diavoli Rossi si giocano l'accesso alle semifinali dei Mondiali 2026. Tutte le informazioni sulla sfida di Los Angeles: orario, probabili formazioni, diretta TV e streaming. I quarti di finale dei Mondiali 2026 regalano una sfida di altissimo livello tra Spagna e Belgio, in programma questa sera, venerdì 10 luglio, allo Stadio di Los Angeles. Due delle nazionali più talentuose del torneo sono pronte a darsi battaglia per conquistare un posto tra le prime quattro squadre del mondo e sfidare in semifinale la Francia, già qualificata. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match: orario, probabili formazioni e dove seguirlo in diretta TV e streaming. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Spagna vs Belgio in diretta: dove vedere gratis il Mondiale 2026, orario e canali TV

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