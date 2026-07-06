Stati Uniti-Belgio | dove vederla in tv Rai o Dazn orario e probabili formazioni degli ottavi
Gli Stati Uniti affrontano il Belgio negli ottavi di finale dei Mondiali. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai e Dazn, con orario ancora da comunicare. Gli americani, che hanno vinto il loro girone e superato i sedicesimi contro la Bosnia, schiereranno probabilmente la formazione titolare. Il Belgio, eliminato nella fase a gironi, non partecipa a questa partita.
L'organizzazione controversa dei Mondiali ha solo parzialmente offuscato l'ottimo lavoro fatto fin qui dagli Stati Uniti di Pochettino. La squadra nordamericana ha vinto il proprio girone e ha passato i sedicesimi contro la Bosnia, ha un tasso tecnico notevole e sta sfruttando al meglio il fattore casa. Il tabellone prevede un avversario più complicato rispetto ai balcanici: si tratta del Belgio di Garcia, alla ricerca di un ultimo ballo della propria generazione d'oro. Una sfida dal sapore italiano, viste le stelle delle due squadre: da una parte Pulisic e McKennie, dall'altra De Bruyne e Lukaku. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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La marcia dei padroni di casa continua. Continua anche dopo aver disputato circa mezz’ora in inferiorità numerica. Gli Stati Uniti, dunque, approdano agli ottavi, dove incontreranno il Belgio. E’ festa grande a San Francisco. La USA-Mania, prosegue a sparger facebook
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