La partita tra Spagna e Belgio si svolge questa sera, nel secondo quarto di finale del mondiale 2026, con l’obiettivo di accedere alle semifinali. La vincente affronterà la Francia, che ha eliminato il Marocco con un risultato di 2-0, garantendosi la qualificazione. Le probabili formazioni sono state annunciate, ma non sono ancora state ufficializzate. La sfida si gioca in un clima di attesa per l’esito che determinerà l’avversario in semifinale.

Questa sera Spagna-Belgio darà il via al secondo quarto di finale, valido per staccare il pass alla semifinale del mondiale 2026. Ad attendere l'esito della partita anche la Francia che ha battuto per 2-0 il Marocco e ha blindato la qualificazione. Non dovrebbero esserci particolari colpi di scena in tema di formazioni, con entrambi gli allenatori che dovrebbero confermare gli undici titolari visti agli ottavi L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Spagna-Belgio deciderà l’avversario in semifinale con la Francia: le probabili formazioni

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