Spagna-Belgio | chi avrà la meglio nel duello di strategia?

Il match tra Spagna e Belgio si gioca al SoFi Stadium in California, con entrambe le squadre in corsa per un posto in semifinale alla Coppa del Mondo 2026. La partita rappresenta un confronto tra due potenze del calcio europeo, con le nazionali pronte a sfidarsi su strategia e tenuta fisica. La sfida è valida per i quarti di finale e si svolge in un contesto di alta tensione tra le due selezioni.

L’angolo della partita. Il palcoscenico del SoFi Stadium in California si prepara ad accogliere un grande classico europeo tra Spagna e Belgio, due potenze del calcio che si contendono un posto in semifinale della Coppa del Mondo 2026. Gli iberici arrivano a questo incontro forti di una striscia impressionante di risultati, avendo mantenuto la porta inviolata in cinque partite consecutive. La Spagna, sotto la guida di Luis de la Fuente, ha dimostrato un gioco offensivo di alta qualità, ma dovrà affrontare un Belgio rigenerato dopo una convincente vittoria per 4-1 sugli Stati Uniti. La chiave tattica del match. Dal punto di vista tattico, la solidità difensiva della Spagna sarà fondamentale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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