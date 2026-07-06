Sampdoria-Napoli | chi avrà la meglio nel duello a centrocampo?

Nel match di oggi tra Sampdoria e Napoli, si sfidano due formazioni con novità in difesa per i partenopei. La partita si gioca alla 30ª giornata di Serie A e riguarda due squadre che cercano punti fondamentali. La sfida si concentra anche a centrocampo, dove si deciderà molto del risultato finale. Entrambe le squadre puntano a controllare la zona centrale del campo per imporre il proprio ritmo.

L’angolo della partita. Il match di oggi tra Sampdoria e Napoli per la 30esima giornata di Serie A rappresenta un crocevia per entrambe le squadre. Il Napoli, atteso da un’importante sfida, scenderà in campo con una formazione che presenta novità significative in difesa. Infatti, Gennaro Gattuso ha scelto di schierare Manolas insieme a Koulibaly, mantenendo Mario Rui sulla sinistra al posto di Hysaj, la cui assenza potrebbe rivelarsi cruciale per l’equilibrio difensivo degli azzurri. Questo cambia radicalmente la disposizione difensiva rispetto alle ultime uscite, costringendo i partenopei a trovare nuove sinergie tra i difensori centrali e i terzini. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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