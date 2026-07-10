Spagna-Belgio | ai quarti di finale si rinnova la sfida 33 anni dopo Italia ’90

Da calcionews24.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Spagna affronta il Belgio nei quarti di finale a Los Angeles, in una sfida che rievoca un incrocio mondiale del 1990. La partita mette in palio un posto tra le migliori quattro del torneo. La sfida tra le due nazionali si ripropone a 33 anni di distanza, dopo aver condiviso un precedente nel girone di quella edizione mondiale. La partita si gioca questa sera, con l’obiettivo di avanzare in semifinale.

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A Los Angeles la Roja cerca la semifinale, rievocando un incrocio mondiale nella fase a gironi: i precedenti tra Spagna e Belgio. Stasera a Los Angeles la Spagna affronta il Belgio per un quarto di finale che mette in palio un posto nell’Olimpo del calcio mondiale. Se l’attualità ci racconta di una Roja solida, reduce da cinque clean-sheet consecutivi e trascinata anche dalla forza della panchina (si veda il gol di Merino che ha deciso la sfida col Portogallo) e dai gol di Oyarzabal (segna ogni due partite, stasera dovrebbe rispettare la regola), la memoria storica riporta inevitabilmente gli appassionati all’ultimo precedente, giocato a Italia ’90 (4 anni prima, in Messico, proprio ai quarti finì 1-1 e fu il Belgio ad avere la meglio ai rigori). 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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