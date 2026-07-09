Spagna-Belgio | strategie e stelle nella sfida dei quarti di finale

Notizia in breve

La partita tra Spagna e Belgio si gioca nei quarti di finale del Mondiale a Los Angeles. La Spagna, che ha avuto difficoltà a superare il Portogallo, è data come favorita. La sfida si svolge con le squadre che schierano le loro principali stelle e strategie. La partita si svolge su un campo ben preparato, con giocatori pronti a mettere in campo tutta la loro energia.