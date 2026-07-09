Spagna-Belgio | strategie e stelle nella sfida dei quarti di finale
La partita tra Spagna e Belgio si gioca nei quarti di finale del Mondiale a Los Angeles. La Spagna, che ha avuto difficoltà a superare il Portogallo, è data come favorita. La sfida si svolge con le squadre che schierano le loro principali stelle e strategie. La partita si svolge su un campo ben preparato, con giocatori pronti a mettere in campo tutta la loro energia.
L’angolo della partita. Il quarto di finale del Mondiale di Los Angeles vedrà di fronte Spagna e Belgio, con gli iberici favoriti dopo aver faticato per vincere contro il Portogallo. La prova contro i lusitani ha evidenziato la resilienza delle Furie Rosse, guidate da Luis de la Fuente, che adesso cerca la continuità, un valore strategico fondamentale in queste fasi decisive del torneo. Il Belgio, dall’altro lato, ha trovato nuova energia grazie a una schiacciante vittoria per 4-1 contro gli Stati Uniti, suggerendo una rinascita inaspettata che potrebbe rendere la sfida ancor più interessante. La chiave tattica del match. La Spagna si presenterà in campo con un modulo 4-2-3-1, mantenendo Unai Simón tra i pali e una linea difensiva collaudata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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