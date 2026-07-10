Nella partita dei quarti di finale, la Spagna ha battuto il Belgio 2-1. Mikel Merino è entrato a partita in corso e ha segnato il gol decisivo grazie a un errore di Senne Lammens. La vittoria permette alla squadra di accedere alle semifinali del torneo. La partita si è conclusa con la Roja che ha sfruttato un errore avversario per ottenere il risultato.

2026-07-10 23:01:00 Ecco quanto riportato poco fa: Mikel Merino è uscito ancora una volta dalla panchina per mantenere vivo il sogno della Spagna alla Coppa del Mondo, approfittando di un errore di Senne Lammens e sigillando la vittoria per 2-1 nei quarti di finale sul Belgio. I campioni d’Europa erano fortemente favoriti a Los Angeles, ma sono stati costretti a lavorare sodo dalla squadra di Rudi Garcia, che ha mostrato una capacità di resistenza impressionante riuscendo a sfondare la porta della Spagna per la prima volta nel torneo. Fabian Ruiz porta la Spagna in vantaggio alla mezz’ora, solo che Charles De Ketelaere pareggia il pareggio del Belgio 11 minuti più tardi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Spagna – Belgio 2-1: Merino torna ad essere l’eroe in ritardo: un errore di Lammens regala alla Roja il posto in semifinale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Come CRISTIANO RONALDO ha INVENTATO il PORTOGALLO

Notizie e thread social correlati

Spagna: Merino è il solito uomo della Provvidenza | Belgio: Disastroso esordio dì Lammens, CDK gran gol da centravanti veroIn Spagna, il portiere Unai Simon ha ricevuto una valutazione di 5,5 dopo aver subito il primo gol nel Mondiale, senza colpe sullo stesso, ma con...

Leggi anche: La Spagna batte il Belgio 2-1 e vola in semifinale. Mikel Merino è l’uomo del destino

Temi più discussi: Spagna-Belgio: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Quote scommesse Spagna - Belgio; Pronostico Spagna-Belgio | quarti di finale Mondiali 2026; Spagna - Belgio, quando si gioca e dove vederla in streaming dall'estero.

La Spagna batte 2-1 il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali 2026 e si qualifica alla semifinale, dove affronterà la Francia. I gol nel primo tempo al 30' di Fabian Ruiz, al 41' di De Ketelaere; nel secondo tempo al 42' di Merino. Ansa / SCOTT STRAZZANTE x.com

[10/07/26] Spagna Vs Belgio reddit

Mondiali: la Spagna batte 2-1 il Belgio e va in semifinale contro la Francia CRONACA e FOTOAll'88 SPAGNA-Belgio 2-1 SPAGNA-Belgio 2-1! Rete di Merino. Cubarsi avanza e calcia dai 30 metri. Lammens non trattiene e sul pallone vagante arriva per primo Merino che riporta in vantaggio la squad ... ansa.it

Spagna-Belgio 2-1 ai Mondiali 2026: le furie rosse raggiungono la Francia in semifinaleLa Spagna ha sconfitto il Belgio 2-1 e si è garantita la possibilità di giocare una semifinale da sogno, ai Mondiali 2026, contro la favoritissima Francia. lapresse.it