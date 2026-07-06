Nel match tra Portogallo e Spagna, il risultato finale è stato di 0-1, con un gol di Merino. La partita si è giocata durante la fase a gironi dei Mondiali 2026, un torneo che si svolge per la prima volta in tre paesi differenti: Canada, Messico e Stati Uniti. Sono stati aggiornati i risultati e la classifica di tutte le fasi del torneo, inclusi ottavi, quarti, semifinali e finale.

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti su tutte le gare di fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale del torneo. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026, che per la prima volta nella storia si svolgeranno in 3 nazioni ospitanti diverse: Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Questo tutto il percorso delle varie squadre dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali, fino alla finale. Segui qui tutti gli aggiornamenti LIVE. Risultati Mondiali 2026. OTTAVI DI FINALE 6 LUGLIO Portogallo Spagna 0-1 (91? Merino) 5 LUGLIO Messico Inghilterra 2-3 (36? Bellingham, 38? Bellingham, 42? Quinones, 60? Kane, 69? Jimenez) Brasile Norvegia 1-2 (79? Haaland, 90? Haaland, 90+10? Neymar rig. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Calcionews24.com - Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: Portogallo Spagna 0-1, decide Merino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PRONOSTICO tutto il TABELLONE dei MONDIALI 2026: chi lo vince

Notizie e thread social correlati

Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: in campo Portogallo SpagnaDurante le partite dei Mondiali 2026, il Portogallo e la Spagna sono scesi in campo nelle rispettive gare di fase a gironi.

Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: Portogallo Spagna ferme sullo 0-0Durante le partite di oggi ai Mondiali 2026, Portogallo e Spagna si sono affrontate senza segnare reti, finendo 0-0.

Temi più discussi: Mondiali 2026, Portogallo agli ottavi: sfiderà la Spagna. Svizzera batte l'Algeria 2-0; Ronaldo e Yamal, il gol non ha età: Portogallo-Spagna è una sfida del tempo; Statistiche Portogallo - Spagna: Risultati Calcio; Ramos all’ultimo respiro regala gli ottavi al Portogallo.

| Tris della Spagna contro l'Austria, passano il turno anche Portogallo e Svizzera | Il quadro completo e i risultati dei Sedicesimi di Finale dei Mondiali 2026 #MondoRossoBlù #MRB x.com

Risultati e classifica Mondiali 2026 live: Portogallo Spagna 0-1, decide MerinoRisultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti su tutte le gare di fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale del torneo I risultati e la classifica dei Mondiali 2026, che per la prim ... msn.com

Portogallo-Spagna 1-0 LIVE ai Mondiali 2026, risultato in diretta: è finita! Furie Rosse ai quarti, CR7 a casaLa partita dei Mondiali 2026 in diretta da Arlington, in Texas: tutti gli aggiornamenti live e il risultato di Portogallo-Spagna, partita degli ottavi ... fanpage.it

Cabo Verde fa il suo esordio ai Mondiali con un pareggio 0-0 contro la campione europea Spagna reddit