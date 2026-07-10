La Spagna ha battuto il Belgio 2-1 e si è qualificata per la semifinale del mondiale 2026, dove affronterà la Francia. La vittoria è arrivata grazie a un gol di Merino, che ha deciso la partita in favore delle Furie Rosse. La squadra di De La Fuente prosegue il cammino nel torneo, con Merino ancora protagonista. La sfida contro la Francia si giocherà nelle prossime settimane.

Sarà la Spagna di De La Fuente a sfidare la Francia nella semifinale che decreterà il primo finalista del mondiale 2026. Ancora Merino risolve una partita che sembrava stregata per le Furie Rosse La Spagna vola in semifinale aggrappandosi ancora una volta all’uomo del destinoMerino. Quando il cronometro inizia a scorrere troppo velocemente e i minuti a disposizione sono sempre meno è ancora lui a prendersi la scena.Come contro il Portogallo, anche stavolta trova un goal che pesa come un macigno, quello che vale una qualificazione e che fa esplodere di gioia un intero Paese. A Fabian Ruiz risponde De Ketelaere e si chiude in parità la prima frazione di gioco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Spagna- Belgio 2-1: ancora Merino regala alla Spagna la qualificazione alla semifinale

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Mondiali 2026, Portogallo-Spagna 0-1: al 91 Merino regala i quarti alle Furie Rosse

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