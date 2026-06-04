Garcia su Lukaku e De Bruyne | il Belgio riparte dal Napoli

Rudi Garcia ha affermato che il Belgio si riprenderà partendo dal Napoli, facendo riferimento a Lukaku e De Bruyne. La sua dichiarazione riguarda un ritorno alle competizioni internazionali e il ruolo dei due attaccanti belgi, che militano nel club partenopeo. Non sono stati forniti dettagli su eventuali piani specifici o strategie legate a questa ripresa. La dichiarazione si concentra sul ruolo del Napoli nel rilancio della nazionale belga.

Rudi Garcia riparte dal Belgio e dal Mondiale, ma nel suo percorso torna anche un pezzo di Napoli. L’ex allenatore azzurro, oggi commissario tecnico della nazionale belga, ha parlato di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, due giocatori legati anche all’attualità del club partenopeo. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Garcia ha commentato il ritorno in campo di Lukaku, reduce dal gol segnato nell’amichevole vinta dal Belgio contro la Croazia. Il centravanti ha ritrovato la rete dopo un periodo complicato e una lunga inattività, ma il ct invita alla prudenza sulla sua gestione. Garcia ha dichiarato: “Sono sincero, pensavo di trovarlo peggio dopo la lunga inattività. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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