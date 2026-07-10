Nella notte tra mercoledì e giovedì, i Carabinieri di Gambettola hanno arrestato un uomo di 37 anni in flagranza di reato a Montiano, dopo averlo sorpreso mentre vendeva droga. Durante l’operazione, sono state trovate sostanze stupefacenti e denaro. L’uomo, pluripregiudicato, è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Colto sul fatto a Montiano mentre vendeva droga e arrestato in flagranza di reato. Nella notte fra mercoledì e giovedì i Carabinieri di Gambettola hanno arrestato un 37enne italiano, pluripregiudicato, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nell’ambito di un mirato servizio di polizia giudiziaria, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio nel territorio di Montiano, sotto la competenza della stazione di Gambettola. I carabinieri hanno sorpreso l’uomo proprio mentre cedeva circa 2 grammi di cocaina a un coetaneo. A seguito di tale intervento i... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccio di cocaina. Arrestato un 37enne

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Gallarate - Coltivava marijuana in casa, arrestato 37enne

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