Tramonti arrestato dai Carabinieri per spaccio di cocaina
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tramonti hanno arrestato una persona con l'accusa di spaccio di cocaina. L'intervento è stato effettuato nel corso di un'operazione condotta nel centro del paese, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità dell'arresto o sulla quantità di droga sequestrata. L'indagato ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di eventuali ulteriori sviluppi.
Arresto a Tramonti da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia. L’operazione è scattata nella giornata del 13 maggio nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo sarebbe stato sorpreso mentre cedeva sostanza stupefacente del tipo cocaina a un’altra persona. A seguito della perquisizione personale e domiciliare, nella disponibilità dell’indagato sarebbero stati rinvenuti circa 30 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 275 euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell’attività illecita. L’uomo è stato quindi arrestato dai militari dell’Arma. 🔗 Leggi su Zon.it
Arrestato per detenzione a fini di spaccio: sequestrati oltre 3 chili di cocaina
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