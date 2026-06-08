La polizia di Taranto ha arrestato un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Durante una perquisizione in un palazzo del centro, sono state sequestrate cocaina, hashish e marijuana. L’arresto è avvenuto in seguito a un intervento mirato contro lo spaccio nella zona. La sostanza stupefacente è stata trovata e sequestrata durante le operazioni di polizia.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato a Taranto un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile che da alcuni giorni stavano monitorando i movimenti dell’uomo, notato in un’attività ritenuta sospetta all’interno di uno stabile cittadino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, numerose persone si sarebbero recate quotidianamente nel palazzo per incontri estremamente rapidi, circostanza che avrebbe rafforzato i sospetti di una possibile attività di spaccio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Spaccio in un palazzo del centro, arrestato 37enne: sequestrate cocaina, hashish e marijuana

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