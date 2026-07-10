Spaccata all’Ottica Savoldi in via Paleocapa in carcere i due presunti autori Le immagini dei ladri in azione

Due persone sono state arrestate dopo aver preso di mira un negozio di ottica in via Paleocapa il 21 maggio. Sono state identificate come i presunti responsabili di aver praticato una spaccata, causando danni alla vetrina e rubando merce. Le forze dell’ordine hanno diffuso immagini che mostrano i ladri mentre entrano nel negozio. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili.

Bergamo. Sono stati individuati i presunti autori della spaccata all’ Ottica Savoldi in via Paleocapa lo scorso 21 maggio: la Polizia di Stato ha dato esecuzione giovedì 9 luglio a un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini tunisini, di 29 e 19 anni, entrambi senza fissa dimora, gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso. Le indagini della Squadra Mobile, condotte attraverso accertamenti mirati e l’analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire l’azione criminale e di individuare i presunti colpevoli.... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Spaccata all'Ottica Savoldi, in carcere i due presunti autori. Le immagini dei ladri in azione

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