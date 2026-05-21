Altra spaccata a Bergamo | sfondata la porta dell’Ottica Savoldi rubati occhiali per 5mila euro

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un negozio di ottica situato in via Paleocapa, a pochi passi dal centro di Bergamo, è stato preso di mira da ladri. La porta d’ingresso è stata forzata, consentendo l’accesso all’interno del negozio. I malviventi hanno portato via occhiali per un valore di circa 5.000 euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

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