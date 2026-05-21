Altra spaccata a Bergamo | sfondata la porta dell’Ottica Savoldi rubati occhiali per 5mila euro
Nella notte tra mercoledì e giovedì, un negozio di ottica situato in via Paleocapa, a pochi passi dal centro di Bergamo, è stato preso di mira da ladri. La porta d’ingresso è stata forzata, consentendo l’accesso all’interno del negozio. I malviventi hanno portato via occhiali per un valore di circa 5.000 euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.
Altra spaccata nella notte tra mercoledì e giovedì all’ ottica Savoldi di via Paleocapa, a pochi passi dal centro di Bergamo. Attorno alle due di notte due uomini incappucciati, armati di piede di porco, hanno sfondato il vetro della porta principale, entrando nel negozio e rubando una cinquantina di paia di occhiali. Stando alle prime ricostruzioni, l’importo della refurtiva ammonterebbe a circa 5 mila euro. “È scattato l’allarme del negozio: mi ha avvisata una vigilante”, spiega Guja Savoldi, titolare del negozio che appartiene alla sua famiglia dal 1997. Che poi chiosa: “A Bergamo non c’è più sicurezza”. La zona, insieme ad altre vie limitrofe, è da tempo considerata “rossa” ed è segnalata per episodi di spaccio e degrado. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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