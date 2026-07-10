Sotto inchiesta i quattro pusher dei parchetti

Da ilgiorno.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro persone sono indagate dalla Procura di Monza per attività di spaccio nei parchi di Agrate Brianza e in un supermercato della droga. Tre sono italiani e uno marocchino. L’indagine riguarda traffico di cocaina, hashish, marijuana, ketamina ed ecstasy. Gli arresti sono stati effettuati nel corso di un’operazione che ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e alla raccolta di prove sulle rotte di distribuzione.

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Tre italiani e un marocchino sotto inchiesta alla Procura di Monza per un supermercato della droga, cocaina, hashish, marijuana, ma anche ketamina e ecstasy, spacciata anche nei parchi di Agrate Brianza. Un’inchiesta partita dalla Questura di Milano e sviluppata dai colleghi monzesi che ora ha portato il gip del Tribunale di Monza a eseguire quattro interrogatori preventivi in vista della richiesta delle misure cautelari nei confronti di tre agratesi dai 26 ai 35 anni e di un marocchino di 43 che risulta residente a Talamona in provincia di Sondrio. Le indagini sono partite nel 2024 dopo che nell’aprile precedente uno degli indagati, un... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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