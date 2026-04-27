Inchiesta escort per calciatori e vip | al via gli interrogatori dei quattro arrestati

Sono iniziati gli interrogatori dei quattro arrestati nell'inchiesta su escort coinvolte nel mondo del calcio e dei personaggi noti. Nei telefoni dei sospettati sono stati trovati i numeri di oltre 60 calciatori. Le forze dell'ordine stanno analizzando i dati per ricostruire i pagamenti ricevuti e le eventuali reti di escort e clienti coinvolti. La vicenda riguarda un'indagine in corso, con accertamenti su vari aspetti delle attività delle persone coinvolte.

Entra nel vivo l'inchiesta della Procura di Milano sul presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di escort, in particolare, per calciatori anche della serie A, che sarebbero stati agganciati prima con feste e serate in locali vip e di lusso della movida milanese. Sono cominciati gli interrogatori davanti alla gip di Milano Chiara Valori dei 4 agli arresti domiciliari dal 20 aprile scorso: Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, compagni nella vita e che sono ritenuti i "promotori" dell'associazione per delinquere con al centro la presunta società schermo Ma.De Milano; Alessio Salamone e Luz Luan Amilton Fraga, che avrebbero avuto il compito di gestire le ragazze e gli incontri con gli atleti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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