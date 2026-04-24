Spacciavano droga nei parchetti nei parcheggi dei super e nelle stazioni | arrestati cinque pusher

Cinque persone sono state arrestate con l'accusa di spaccio di droga in diverse zone di Calolziocorte. Le operazioni hanno riguardato i parchetti pubblici, i parcheggi dei supermercati, le stazioni e i treni sulla linea Milano-Lecco. Le indagini hanno portato al fermo degli arrestati, che si suppone siano coinvolti in attività di distribuzione di sostanze stupefacenti in più aree della città.

Calolziocorte (Lecco), 24 aprile 2026 – Droga nei parchetti pubblici e nei parcheggi dei supermercati di Calolziocorte, nelle stazioni e sui treni della Milano-Lecco. I poliziotti della Mobile di Lecco hanno arrestato cinque spacciatori originari del Gambia e della Nigeria che hanno tra i 30 e i 40 anni. Spacciavano soprattutto hashish e marijuana nella zona di Calolziocorte, patria di Baby Gang. Il nome in codice dell'operazione è Black River, Fiume Nero: fiume sia come il fiume Adda su cui si affaccia Calolziocorte, sia come la droga che veniva spacciata a fiume; nero come il colore scuro della droga. Le loro piazze di spaccio erano...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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