I sondaggi politici mostrano che il campo largo è in vantaggio in tutti gli scenari. Nonostante l'aumento di Futuro Nazionale, le forze di centrodestra non riuscirebbero a superare il fronte progressista. Alleanze con figure come Vannacci o Calenda non sarebbero sufficienti per cambiare l'esito delle preferenze attuali. La distanza tra i due schieramenti rimane significativa, secondo le rilevazioni più recenti.

Cresce Futuro Nazionale, ma alle destre non basta perché il campo largo è avanti nei sondaggi in qualsiasi scenario. Al centrodestra, infatti, non basterebbe allearsi né con Roberto Vannacci né con Carlo Calenda per sconfiggere, allo stato attuale, il fronte progressista. Il sondaggio realizzato da BiDiMedia evidenzia come il vantaggio del campo largo sia solido indipendentemente dalle alleanza che Giorgia Meloni riuscirà a tessere in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Proprio Fratelli d’Italia, peraltro, è il partito maggiormente in difficoltà nell’ultima rilevazione. In affanno anche il Pd, ma si riduce comunque il distacco rispetto ai meloniani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, il campo largo avanti in tutti gli scenari: alle destre non basta neanche allearsi con Vannacci o Calenda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SONDAGGI POLITICI SUPERMEDIA 30/4: OPPOSIZIONI AVANTI 1 PUNTO - MASSIMO DISTACCO DELLA LEGISLATURA

Notizie e thread social correlati

Sondaggi politici, centrodestra in discesa: per battere il campo largo deve allearsi con Vannacci o CalendaIl centrodestra perde consensi, con Fratelli d’Italia e Forza Italia in calo e la Lega stabile.

Sondaggi politici, FdI e Lega crollano: ora anche allearsi con Vannacci non basta per battere il campo largoNei sondaggi politici più recenti, Fratelli d’Italia e Lega registrano una diminuzione di circa mezzo punto ciascuno, mentre Forza Italia mostra un...

Temi più discussi: Sondaggi, chi è il personaggio della settimana? Per gli elettori di centrosinistra è Vannacci; Sondaggio: gli italiani non si fidano di Trump. Partiti, allunga Vannacci; Sondaggi politici, crollo FdI e Lega: il Cdx perde le elezioni anche se si allea con Vannacci o Calenda; Vannacci al 5,9%, continua la cavalcata nei sondaggi. L’ultima Supermedia: giù FdI e il campo largo stacca il centrodestra di due punti.

Sondaggi politici, Futuro nazionale (6,2%) consolida il sorpasso sulla Lega che cala (5,8%), campo largo in vantaggio sul Cdx x.com

Sondaggi politici, tutto il centrodestra perde voti: Vannacci davanti alla Lega, il campo largo allungaCome era ormai emerso da più di un sondaggio politico, Futuro nazionale di Roberto Vannacci ha superato la Lega nei consensi ... fanpage.it

Sondaggi politici, il campo largo avanti in tutti gli scenari: alle destre non basta neanche allearsi con Vannacci o CalendaSecondo i sondaggi di BiDiMedia, il campo largo è in vantaggio con qualsiasi scenario, anche con Vannacci e Calenda alleati di Meloni. lanotiziagiornale.it