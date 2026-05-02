Sondaggi politici FdI e Lega crollano | ora anche allearsi con Vannacci non basta per battere il campo largo

Nei sondaggi politici più recenti, Fratelli d’Italia e Lega registrano una diminuzione di circa mezzo punto ciascuno, mentre Forza Italia mostra un calo simile. A differenza di questi partiti, il movimento di Roberto Vannacci riesce a mantenere una quota di voti più stabile e a recuperare parte di quelli persi. La dinamica evidenzia come, nonostante gli sforzi di alleanza, il quadro delle preferenze non sembri favorire il campo largo.

Fratelli d'Italia e Lega perdono mezzo punto a testa, lo stesso fa Forza Italia. Chi recupera in buona parte quei voti è Futuro nazionale di Roberto Vannacci. Ma oggi anche un centrodestra allargato ai vannacciani non supererebbe il campo largo nei consensi. Lo riporta il nuovo sondaggio politico di Ipsos.🔗 Leggi su Fanpage.it

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