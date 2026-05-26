Sondaggi politici centrodestra in discesa | per battere il campo largo deve allearsi con Vannacci o Calenda

Il centrodestra perde consensi, con Fratelli d’Italia e Forza Italia in calo e la Lega stabile. Il nuovo sondaggio di Swg per La7 mostra il campo largo di centrosinistra con un vantaggio significativo. Per colmare il divario, alcune forze suggeriscono un possibile accordo con Vannacci o Calenda. La distanza tra le due coalizioni si allarga, rendendo più incerto il quadro politico attuale.

Fratelli d'Italia e Forza Italia perdono voti, la Lega non cresce: così il centrodestra si trova a diversi punti di distanza dal centrosinistra di Pd, M5s e Avs nel nuovo sondaggio politico di Swg per La7. La soluzione più rapida, sulla carta, sarebbe allargare la coalizione. Con Azione o Futuro nazionale, la maggioranza tornerebbe in vantaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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