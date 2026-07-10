Sondaggi politici Futuro nazionale 6,2% consolida il sorpasso sulla Lega che cala 5,8% campo largo in vantaggio sul Cdx

Secondo la Supermedia AgiYoutrend, Futuro Nazionale raggiunge il 6,2% e supera ancora la Lega, che si ferma al 5,8%. Il partito associato all’ex generale Vannacci registra un aumento, mentre il centrodestra nel suo complesso diminuisce di 0,9 punti. Il campo largo si mantiene in vantaggio rispetto al centrodestra, che mostra segnali di calo nelle ultime rilevazioni.

La supermedia Youtrend segnala Fn al 6,2% e centrodestra in calo di 0,9 punti Il dato che emerge dal sondaggio politico della Supermedia AgiYoutrend è netto: Futuro Nazionale, il partito legato all’ex generale Roberto Vannacci, sale al 6,2%, supera ancora la Lega e si conferma sopra la sogli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Ultimi sondaggi politici, la supermedia del 25 giugno: Futuro Nazionale non supera la Lega

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