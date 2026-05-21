Sondaggi politici campo largo in vantaggio sul centrodestra con il 45,7% | cala la fiducia in Meloni
Recenti sondaggi politici mostrano che il campo largo ottiene il 45,7%, superando il centrodestra. Il centrosinistra si trova in testa di un punto percentuale rispetto all’altra coalizione. La fiducia nei confronti del governo Meloni è in calo, mentre i due principali schieramenti si trovano molto vicini nei risultati. I dati riflettono una situazione di equilibrio tra le forze politiche, con alcune variazioni nella percezione pubblica nei confronti dell’attuale esecutivo.
Il centrosinistra è in vantaggio di un punto sul centrodestra. I due schieramenti restano vicini. Prevale la sfiducia nei confronti del governo Meloni. Ecco l'ultimo sondaggio di Emg per Tg3 Linea Notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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