Sofia Raffaeli si presenterà con grandi ambizioni agli Europei 2026 di ginnastica ritmica, che si disputeranno a Varna (Bulgaria) dal 27 al 31 maggio. La fuoriclasse marchigiana fece il proprio esordio in una rassegna continentale assoluta proprio in questa località ormai cinque anni fa, quando chiuse in quarta posizione (proprio come l’anno scorso): già capace di conquistare l’argento nel 2023 e nel 2024, la ribattezzata Formica Atomica proverà a salire nuovamente sul podio nel concorso generale individuale. Il bronzo olimpico e mondiale sul giro completo ha un feeling speciale con la Bulgaria, visto che nel 2022 si laureò Campionessa del Mondo all-around a Sòfia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Raffaeli insegue la gloria agli Europei: sfida campale con Varfolomeev e le bulgare, poi i Mondiali

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Sofia Raffaeli (ITA) Hoop Training- WC Sofia 2026

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