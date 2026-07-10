So come funzionavano le truffe telefoniche eppure ci sono cascato | mi sento inadeguato in questo mondo di squali

Un uomo ha subito una truffa telefonica dopo aver ricevuto un messaggio su Amazon. Dopo aver chiamato per bloccare l’acquisto, una donna si è spacciata per dipendente delle Poste e ha sottratto denaro. L’uomo ha dichiarato di conoscere le modalità delle truffe ma di essere comunque caduto nel raggiro. La vicenda evidenzia come le truffe telefoniche continuino a ingannare anche chi è consapevole dei rischi.

Sono caduto in una truffa: mi hanno inviato un sms per un acquisto effettuato su Amazon, ho telefonato per bloccarlo e una donna, fingendosi dipendente delle Poste, mi ha sottratto denaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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ATTENTI a questo tipo di TRUFFE TELEFONICHE: E CI CHIAMANO IN DIRETTA

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