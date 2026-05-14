Sangiovanni riappare sui social | So che sono sparito a volte la strada non è dritta Ora mi sento bene

Dopo un lungo periodo di silenzio, interrotto solo da sporadiche apparizioni, Sangiovanni torna su Youtube con un nuovo episodio della sua rubrica Note. Le parole dell'ex di Amici: "Fare musica è di nuovo la mia terapia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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“Mi sento meglio, grazie anche per la comprensione a tutti coloro che erano presenti al concerto”: Rosalia “riappare” in barella. Su eventuali rimborsi per ora tutto tace“Mi sento meglio, grazie per tutto l’amore e anche per la comprensione di tutti coloro che erano presenti al concerto”.

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