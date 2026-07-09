Maverick Vinales deluso | Mi sento bruciato da questo mondo Non credo che continuerò in MotoGP
Maverick Vinales ha annunciato di voler lasciare il MotoGP. Il pilota ha dichiarato di sentirsi bruciato dal mondo delle corse e di non credere di poter proseguire nel campionato. La decisione arriva dopo un periodo di delusione e frustrazione, senza specificare quando intende interrompere la sua carriera. Vinales non ha indicato se cambierà categoria o smetterà definitivamente.
Maverick Vinales annuncia a sorpresa di voler chiudere la sua esperienza in MotoGP: "Mi sento bruciato da questo mondo, non credo che possa continuare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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