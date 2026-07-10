All’alba, la Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un’operazione contro un traffico di droga tra Italia e Albania. Sono state emesse 23 ordinanze di custodia cautelare, 21 delle quali sono state eseguite in carcere, mentre due persone sono agli arresti domiciliari. L’azione ha portato all’arresto di un gruppo coinvolto nel trasporto e nello smercio di sostanze stupefacenti.

**LECCE (ITALPRESS)** – All’alba, la Direzione Investigativa Antimafia ha avviato una vasta operazione contro il traffico internazionale di droga. Sono state emesse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 23 persone, di cui 21 catturate e 2 agli arresti domiciliari. I provvedimenti, indirizzati a presunti membri di due associazioni criminali, sono stati disposti dal gip di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Le organizzazioni, che operavano principalmente nelle province di Lecce, Brindisi, Bari, Roma, Vibo Valentia, e Matera, gestivano traffici di cocaina, eroina e marijuana con approvvigionamenti provenienti dall’Albania e dalla Calabria. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Smantellato un traffico di droga Italia-Albania: 23 arresti nell’operazione decisiva.

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NARCOTRAFFICO, ARRESTATO LATITANTE ALBANESE 45ENNE | 06/05/2026

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